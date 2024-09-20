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Dünya

Rusya: Kursk bölgesinde 2 yerleşim birimini daha geri aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde 2 yerleşim biriminin daha geri alındığını bildirdi.

AA20 Eylül 2024 Cuma 17:50 - Güncelleme:
Rusya: Kursk bölgesinde 2 yerleşim birimini daha geri aldık
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 14-20 Eylül döneminde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son hafta içinde Rus ordusunun yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılarda, Ukrayna'ya ait enerji ve askeri altyapı unsurları, İHA ve mühimmat depoları, yabancı silahlarla dolu trenler, Ukraynalı asker ve paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu ifade edildi.

Aynı tarihlerde Donetsk bölgesinde Jelannoye Pervoye ve Georgiyevka yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği, 49 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtildi.

Kursk bölgesinde de çatışmaların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda, Kursk bölgesinde Uspenovka ve Borki yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 646 uçak, 283 helikopter, 31 bin 806 İHA, 579 hava savunma füze sistemi, 18 bin 303 tank ve zırhlı araç, 1457 çok namlulu roketatar, 14 bin 903 obüs ve havan topu, 26 bin 289 özel askeri araç imha edildi." bilgisi verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 12 Eylül'de Ukrayna birliklerinin girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde 10 yerleşim biriminin geri alındığını bildirmişti.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
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