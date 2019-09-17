Rusya, Kuzey Kore gemisine el koydu

Japon Denizi'nde kaçak avlanan bir Kuzey Koreli gemi tarafından Rus Sınır Güvenlik Muhafızları'na saldırı gerçekleşti. Üç sınır muhafızının yaralandığı bildirildi.



RIA haber ajansı, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)'nin gemiye el koyduğunu ve 21 kişilik mürettebatın gözaltına alındığı bildirildi.

FSB yaptığı açıklamada, Rus muhafızların, Rus sularında kaçak balık avlamaya çalışan gemicileri durdurmaya çalışırken kendilerine ateş açıldığını ve bunun sonucunda 3 Rus sınır muhafızının yaralandığını bildirdi.