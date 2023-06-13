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Dünya

Rusya: Leopard tank ve Bradley zırhlı araç ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun elinde bulunan Alman yapımı bir Leopard tank ile ABD yapımı bir Bradley zırhlı araç ele geçirdiklerini bildirdi.

AA13 Haziran 2023 Salı 12:43 - Güncelleme:
Rusya: Leopard tank ve Bradley zırhlı araç ele geçirdik
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ele geçirilen Leopard tank ve Bradley zırhlı muharebe aracın görüntüleri paylaşıldı.

Zaporijya yönünde "Vostok" askeri birliklerinin Ukrayna ordusundan her iki aracı ele geçirdiği aktarılan açıklamada, "Ele geçirilen araçlar Batı yapımı. Alman tankı Leopard ve ABD yapımı zırhlı muharebe aracı Bradley. Şimdi bunlar bizim ganimetlerimiz." ifadeleri kullanıldı.

Askeri araçların motorlarının çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin aracı terk ederek kaçtığı aktarıldı.

Paylaşılan videoda bir Rus askeri, tahrip edilmiş bazı askeri araçların yanında çalışır ve sağlam vaziyette olan söz konusu tank ve zırhlı aracı gösteriyor.

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