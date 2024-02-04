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Dünya

Rusya: Lısıçansk'ta ölenlerin sayısı 28'e çıktı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna ordusunca Luhansk bölgesindeki Lısıçansk kentinde bir fırına düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 28'e yükseldiğini bildirdi.

AA4 Şubat 2024 Pazar 17:12 - Güncelleme:
Rusya: Lısıçansk'ta ölenlerin sayısı 28'e çıktı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun dün Lısıçansk kentinde bir fırına saldırı düzenlediği anımsatıldı.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 28'e çıktığı kaydedilen açıklamada, "10 kişi kurtarıldı. 1'i çocuk 28 kişi hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada da olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve ilk belirlemelere göre saldırının HIMARS çok namlulu roketatar ile düzenlendiği aktarıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün Ukrayna ordusunca Luhansk bölgesindeki Lısıçansk kentinde bir fırına düzenlenen saldırıda 20 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da saldırı sırasında fırında onlarca sivilin bulunduğunu belirterek, bunun "terör saldırısı" olduğunu açıklamıştı.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

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