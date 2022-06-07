Rusya: Luhansk'ın yüzde 97'si kontrol altında

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 104. gününe girdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun kontrolü altına giren Berdyansk ve Mariupol limanlarının normal şekilde çalıştığını ve tahıl sevkiyatına hazır olduğunu bildirdi.

Şoygu, Bakanlık'ta yetkililerle yaptığı toplantıdaki konuşmasında, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun kontrolü altına aldığı yerlere ilişkin bilgi verdi.

Donets Nehri'nin sol kıyısı boyunca Krasnıy Limanı ve Svyatogorsk şehirleri dahil sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Luhansk Halk Cumhuriyeti topraklarının önemli bir kısmının kontrol altına alındığını belirten Şoygu, kontrol altına alınan 15 şehir arasında ayrıca Studenok, Yarovaya, Kirovsk, Yampol ve Drobışevo gibi büyük yerleşim birimlerinin de olduğunu dile getirdi.

- LUHANSK'IN YÜZDE 97'Sİ KONTROL ALTINDA

Severodonetsk şehrinin yerleşim yerlerinin tamamen kontrol altına alındığını aktaran Şoygu, "Severodonetsk şehrinin sanayi bölgesi ve yakındaki yerleşim birimleri kontrol altına alınıyor. Saldırılar Popasnoye yönünde artıyor. (Sözde) Luhansk Halk Cumhuriyeti topraklarının yüzde 97'si kurtarıldı." diye konuştu.

Son 10 günde Ukrayna'da Rus ordusu tarafından 51 yabancı askeri teknik aracın yok edildiği bilgisini paylaşan Şoygu, bunların arasında 12 askeri zırhlı araç, 21 adet 155 milimetrelik topçu bataryası, 2 çok namlulu roketatar ve 16 insansız hava aracının bulunduğunu kaydetti.

-"6 BİN 489 UKRAYNA ASKERİ TESLİM OLDU"

Son 5 gün içinde 126 Ukrayna askerinin teslim olduğunu belirten Şoygu, Ukrayna'daki çatışmalarda bugüne kadar 6 bin 489 Ukrayna askerinin teslim olduğunu söyledi.

Rus askeri birliklerinin kontrol altına aldığı bölgelerde normal hayata dönme çalışmalarının sürdüğünü de kaydeden Şoygu, Mariupol'deki limanın mayınlardan temizlendiğini, limanın normal çalışmalarını sürdürdüğünü ve ilk yük gemilerinin limana girdiğini ifade etti.

- BERDYANSK VE MARİUPOL LİMANLARI NORMAL ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Rus ordusunun kontrolündeki Berdyansk ve Mariupol limanlarının tahıl sevkiyatına hazır olduğunu kaydeden Şoygu, "Mariupol ve Berdyansk limanları normal şekilde çalışıyor. Başkomutanın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) emri ile bu limanlardan tahıl yüklemeye hazırız." dedi.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santralinin de normal bir şekilde çalışmaya devam ettiğini ifade eden Şoygu, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerinin kontrolüne giren 33 kömür madeni, 2 petrol ve 14 gaz sahasının kesintisiz olarak işletildiğini dile getirdi.

Ayrıca Şoygu, Ukrayna'nın metalürji endüstri kapasitesinin yüzde 57'sinin kontrolleri altına giren bölgelerde olduğuna dikkat çekti.

- RUSYA, DONBAS, KIRIM ARASINDA İLETİŞİM BAĞLANTISI SAĞLANDI

Ukrayna, Donbas, Kırım ve Rusya arasında demir yolu trafiğinin başlaması için 6 bölgede şartların oluşturulduğunu dile getiren Şoygu, "Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus Demiryolları Anonim Şirketinin ortak çabalarıyla, Rusya, Donbas, Ukrayna ve Kırım arasında tam teşekküllü trafiğin yeniden başlaması için koşullar oluşturuldu. Mariupol, Berdyansk ve Herson'a mal teslim etmeye başlandı. Yeniden ulaşımı sağlanan demir yolu 1200 kilometredir." ifadelerini kullandı.

Ulaşım altyapısının ve su temini için yapılan tamiratların kontrol altına alınan bölgelerde tarımın gelişimi için uygun şartları yarattığını kaydeden Şoygu, "Bu potansiyel yılda 10 milyon ton tahıl üretimi ve 1,4 milyon ton sebze üretimidir." şeklinde konuştu.





İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

15:43 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun kontrolü altına giren Berdyansk ve Mariupol limanlarının normal şekilde çalıştığını ve tahıl sevkiyatına hazır olduğunu bildirdi.

14:40 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Baltık ülkelerinin liderleri ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Ukrayna'yı silah tedariki ile desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

14:19 Kremlin, Ukrayna'nın kıyılarını mayınlardan temizlemesi gerektiğini ve böylece Rus ordusunun tahıl ihracatı yapacak gemileri kontrol edebileceğini açıkladı.

12:30 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'da kutlanan Gazeteciler Günü kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Ukrayna'nın tahıl ihraç etmek için alternatif yollar bulmaya çalıştığını da belirten Zelenski, limanların Ukrayna tahılının taşınması için bir öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

11:49 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Zaporijya Oblastı'nda bulunan Fedorivka yerleşim yerinde siviller maaşlarını almak için beklerken görüntülendi.

11:18 Rusya, Donbass bölgesinin doğusunun kontrolünü ele geçirmek için bastırırken, sanayi kenti Sievierodonetsk'in sokaklarında Rus ve Ukraynalı birlikler arasında sert çatışmalar sürüyor. Bölgedeki diğer kentler de yoğun bombardıman altında.

11:08 Rusya'nın bombalarıyla harabeye dönen Ukrayna'nın Borodyanka şehrinde, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Müdürü Marina Ganitska, hastalarla birlikte esir alındığı dönemde aralarından 12 kişinin hayatını kaybettiğini, cesetleri hastane bahçesine açtıkları toplu mezara gömmek zorunda kaldıklarını söyledi.

07:00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Ukrayna'nın tarımsal ihracatını Batı'ya karşı "şantaj" olarak kullanmaya çalışmakla suçladı.

06:00 Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Ukrayna'daki savaşın, ülkedeki iki entiteden biri Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) "ayrılma" planlarının ertelenmesine neden olduğunu söyledi.

05:30 ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretini yakından takip edeceklerini ve ziyaretten sonra görüşmelerle ilgili Ankara ile konuşacaklarını açıkladı.

05:00 Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve Rus füzeleri ile vurulan Darnitskiy Vagon Tamir Fabrikası'ndaki tahribat havadan görüntülendi.

04:00 Birleşmiş Milletler (BM), savaşın 100 günü geride kalan Ukrayna'da cinsel şiddet olaylarının arttığını bildirdi.

03:45 Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi ve tahıl ihracatının yapılabilmesi için "güvenlik garantisi" istediklerini söyledi.

03:00 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyinin Ukrayna oturumunda konuşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya yönelik suçlamaları üzerine salonu terk etti.

02:00 ABD'de bir mahkeme, Rusya'ya uygulanan yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtukları gerekçesiyle Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konulmasına izin verdi.

01:45 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın Odessa limanları üzerinden her ay 10 milyon ton tahıl ihraç edebileceğini kaydederek, "Şimdi orada 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda" dedi.

01:00 İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığı karşısında NATO'nun daha güçlü pozisyon üzerinde anlaşmaya ihtiyacı olduğu konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

00:45 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ve Ukrayna gibi savaş bölgelerinde ölen ulusal muhafızların ailelerine 81 bin 500 dolar maddi yardım sağlanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

00:30 Ukrayna donanması tarafından yapılan açıklamada, Rus donanmasına ait gemilerin Ukrayna ordusunun füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar sonucunda Ukrayna kıyılarından 100 kilometreden fazla uzaklaştığı belirtildi.

00:00 Rus ordusunun, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhanks bölgelerine gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.