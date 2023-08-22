İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2023 Salı / 6 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1969
  • EURO
    29,7411
  • ALTIN
    1661.19
  • BIST100
    7854.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, Macaristan'daki nükleer güç santralinin inşaat çalışmalarına başladı
Dünya

Rusya, Macaristan'daki nükleer güç santralinin inşaat çalışmalarına başladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Macaristan'da Paks-2 Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşasına başladı.

AA22 Ağustos 2023 Salı 10:55 - Güncelleme:
Rusya, Macaristan'daki nükleer güç santralinin inşaat çalışmalarına başladı
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamaya göre, inşaat çalışmalarının başlanması için Paks-2 NGS'nin Macar müşterisi Paks-2 NGS Limited Şirketi'nin projenin ana inşaat aşamasına geçişine ilişkin resmi bildirimi yayımlaması beklendi.

İki yeni güç ünitesinin inşasına ilişkin sözleşmede 18 Ağustos'ta yapılan değişikliklerin ardından Rosatom'un mühendislik bölümü Atomstroyexport AŞ, 3+ Nesil iki yeni VVER-1200 tipi güç ünitesinin ana inşaat çalışmalarına başladı.

İnşaat çalışmaları kapsamında projenin yüklenicilerinden Macar şirketi Duna Aszfalt Kft., inşa edilecek 6'ncı güç ünitesi için çukur kazma hazırlıkları yaptı. Bauer Hungary Kft şirketi inşaat sahasında yeraltı suyu kesme çalışmalarını sürdürürken, zemin güçlendirme çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Rosatom liderliğinde çalışmaların başlaması sonrası Atomstroyexport adına üreticilere ekipmanların üretimine başlamaları için de talimat verildi.

- İNŞA SAHASINDAKİ ÇALIŞMALAR SONBAHAR SONUNA KADAR SÜRECEK

İnşa edilecek 6. güç ünitesi için 5 metre derinliğinde kazılan çukur, kapsamlı çalışmaların başlangıcı niteliğini taşıdığından büyük önem arz ediyor. Çukurdan yaklaşık 1 milyon metreküp toprak çıkarılacak. Planlanan takvime göre 4 futbol sahasına eşdeğer büyüklükte olan güç ünitesinin inşa sahasında yürütülen bu çalışma sonbahar sonuna kadar devam edecek.

Paks-2 NGS'nin hem güvenilir bir enerji üretim kaynağı olarak hem de 10 bin yeni istihdamla Macar ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Macar hükümeti, Rusya ile 3+ Nesil iki VVER-1200 güç ünitesine sahip Paks-2 NGS projesi için 14 Ocak 2014 anlaşma imzalamış, proje için ana lisans Ağustos 2022'de alınmıştı.

  • Rusatom
  • Nükleer Enerji
  • Paks-2 NGS

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.