Rusya, Macaristan'daki nükleer güç santralinin inşaat çalışmalarına başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, inşaat çalışmalarının başlanması için Paks-2 NGS'nin Macar müşterisi Paks-2 NGS Limited Şirketi'nin projenin ana inşaat aşamasına geçişine ilişkin resmi bildirimi yayımlaması beklendi.

İki yeni güç ünitesinin inşasına ilişkin sözleşmede 18 Ağustos'ta yapılan değişikliklerin ardından Rosatom'un mühendislik bölümü Atomstroyexport AŞ, 3+ Nesil iki yeni VVER-1200 tipi güç ünitesinin ana inşaat çalışmalarına başladı.

İnşaat çalışmaları kapsamında projenin yüklenicilerinden Macar şirketi Duna Aszfalt Kft., inşa edilecek 6'ncı güç ünitesi için çukur kazma hazırlıkları yaptı. Bauer Hungary Kft şirketi inşaat sahasında yeraltı suyu kesme çalışmalarını sürdürürken, zemin güçlendirme çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Rosatom liderliğinde çalışmaların başlaması sonrası Atomstroyexport adına üreticilere ekipmanların üretimine başlamaları için de talimat verildi.

- İNŞA SAHASINDAKİ ÇALIŞMALAR SONBAHAR SONUNA KADAR SÜRECEK



İnşa edilecek 6. güç ünitesi için 5 metre derinliğinde kazılan çukur, kapsamlı çalışmaların başlangıcı niteliğini taşıdığından büyük önem arz ediyor. Çukurdan yaklaşık 1 milyon metreküp toprak çıkarılacak. Planlanan takvime göre 4 futbol sahasına eşdeğer büyüklükte olan güç ünitesinin inşa sahasında yürütülen bu çalışma sonbahar sonuna kadar devam edecek.

Paks-2 NGS'nin hem güvenilir bir enerji üretim kaynağı olarak hem de 10 bin yeni istihdamla Macar ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Macar hükümeti, Rusya ile 3+ Nesil iki VVER-1200 güç ünitesine sahip Paks-2 NGS projesi için 14 Ocak 2014 anlaşma imzalamış, proje için ana lisans Ağustos 2022'de alınmıştı.