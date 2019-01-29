Rusya: Maduro'yu desteklemek için gerekli adımları atacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu desteklemek için gerekli tüm adımları atacağını söyledi.

Rus Interfax haber ajansının aktardığına göre, salı günü Venezuela'daki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Lavrov, ABD'nin Venezuela'da devlete ait petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım karar almasının yasal olmadığını belirtti.

ABD yaptırımlarının, doların baskın olduğu uluslararası finansal sisteme duyulan güveni tamamen sarstığını belirten Lavrov, Rusya'nın meşru Maduro yönetimini desteklemek için gerekli tüm adımları atacağını söyledi.

Venezuela’daki muhalefetin dış kuvvetlerden çok fazla etkilendiğini ve Maduro hükümetiyle temasa geçmesinin engellendiğini ifade eden Lavrov, ABD yaptırımlarının Venezuela muhalefetini yasadışı eylemlere teşvik ettiğini bildirdi.

Lavrov, "ABD ve en yakın müttefikleri Venezuela'daki krize uluslararası çözümün önündeki en ciddi engelleri yaratıyor” şeklinde konuştu.