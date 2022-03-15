İSTANBUL 8°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2022 Salı / 12 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8084
  • EURO
    16,3181
  • ALTIN
    918.307
  • BIST100
    2086.23
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya Merkez Bankası bankalardan altın alımını durdurdu
Dünya

Rusya Merkez Bankası bankalardan altın alımını durdurdu

Rusya Merkez Bankası, vatandaşların artan fiziki altın talebi nedeniyle bankalardan altın almayı durdurduğunu açıkladı.

AA15 Mart 2022 Salı 13:05 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 13:05
ABONE OL

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede fiziki külçe altın alımına yönelik talebin artığına işaret edildi. Söz konusu artışın, özellikle alımlarda KDV'nin iptal edilmesi nedeniyle yaşandığının kaydedildiği açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, vatandaşların talebinin karşılanabilmesi için 15 Mart'tan itibaren kredi kuruluşlarından altın alımını durdurmuştur." ifadesine yer verildi. Rusya Merkez Bankası, 2014'ten bu yana Rusya'daki bankalar dahil fiziki altın alımını artırmıştı. Banka, Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de alımları durdurmuş, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla alımlara 28 Şubat'ta tekrar devam etmişti.

  • rusya merkez bankası
  • altın
  • alım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.