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Dünya

Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde bıraktığını duyurdu.

AA9 Haziran 2023 Cuma 13:52 - Güncelleme:
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı
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Bankadan yapılan açıklamada, ülkede hane halkı enflasyon beklentilerinin yüksek seviyede seyrettiği belirtildi.

Ekonomik faaliyetlerin beklentilerin üzerinde toparlandığına işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde bırakma kararı almıştır." ifadesine yer verildi.

Piyasa beklentileri de Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakacağı yönündeydi.

Açıklamada, istihdam piyasasındaki durumun, artan bütçe harcamalarının ve kötüleşen dış ticaret koşullarının enflasyon yanlısı riskleri artırdığına işaret edilirken, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4,5 ila 6,5 seviyesinde gerçekleşeceği beklentisine yer verildi.

Rusya Merkez Bankası, batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını Şubat 2022'de yüzde 9,5'ten 20'ye çıkarmasının ardından faiz indirim sürecine girmiş ve Eylül 2022'de gerçekleştirdiği toplantıda da faizi yüzde 7,5'e çekmişti.

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