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Dünya

Rusya ''NASAMS'' uçaksavar füzelerini imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait Norveç yapımı 'NASAMS' uçaksavar füze sisteminin yok edildiğini söyledi.

AA3 Şubat 2023 Cuma 20:25 - Güncelleme:
Rusya ''NASAMS'' uçaksavar füzelerini imha etti
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Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda gazetecilere bilgi verdi.

Çeşitli bölgelerde yaklaşık 170 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 3 mühimmat deposunun da vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait "Mig-29" uçağı ile 7 insansız hava aracının vurulduğunu belirterek "Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Krasnoarmeysk (Pokrovsk) yerleşim biriminin yakınlarında Toçka-U füze fırlatıcı sistemi ve Norveç üretimi 'NASAMS' uçaksavar füze sistemi imha edildi." dedi.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 382 uçak, 206 helikopter, 3 bin 8 insansız hava aracı, 403 hava savunma füze sistemi, 7 bin 723 tank ve zırhlı araç, 1004 çok namlulu roketatar, 3 bin 988 obüs ve havan topu, 8 bin 255 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

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