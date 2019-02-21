Rusya: NATO ile savaş halinde nükleer silahlara başvurabiliriz

Rusya ordusunun yalnızca üçüncü ülke topraklarında yerel bir savaş çıkması halinde ABD ve NATO birliklerine sayı ve donanım bakımından başarıyla karşı koyabileceğini belirten Konstantin Sivkov, bu durumda NATO'nun en fazla 2500 uçak, 1500 helikopter ve 600 İHA'dan oluşan bir birlik oluşturabileceğini ve en fazla 2500 kruz füzesi fırlatabileceğini kaydetti.

"NÜKLEER SİLAHLARA BAŞVURABİLİRİZ"

"Uzun süreli küresel savaş halinde Rusya, uçak, helikopter ve askeri teçhizat bakımından üstün durumda olan NATO birliklerine uzun süre karşı koyacak güçte değil. Ancak bu senaryoda Rusya'nın nükleer cephaneliği yardıma koşuyor. Ordumuzun dağılma, ülkemizin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün bozulma tehdidi doğduğunda, saldırıları durdurmak için nükleer silahlara başvurabiliriz."