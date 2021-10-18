AA 18 Ekim 2021 Pazartesi 14:48 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 17:14

Lavrov ile Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carlo Barbosa, Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

NATO'nun, 6 Ekim'de Rus misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal etme kararı aldığını anımsatan Lavrov, buna karşı adım attıklarını bildirdi.

NATO ile diplomatik kanallar üzerinden etkileşimin olmadığına dikkati çeken Lavrov, "Bu nedenle NATO'nun eylemlerine karşı, NATO'daki askeri temsilcisi dahil, daimi misyonumuzun faaliyetlerini askıya alıyoruz." dedi.

Lavrov, "NATO'nun Moskova'daki Askeri İrtibat Misyonunun faaliyetlerini askıya alıyoruz. Misyon çalışanlarının akreditasyonu 1 Kasım'dan itibaren iptal ediliyor. Ayrıca, Belçika'nın Moskova Büyükelçiliğindeki NATO'nun Enformasyon Bürosunun faaliyetlerine son veriliyor. NATO, acil durumlarda Rusya'nın Belçika'daki Büyükelçisine başvurabilecek." ifadelerini kullandı.

- "SUDAN'IN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE EDİLMEMESİ GEREKİYOR"

Sudan'da hafta sonu geçici hükümete karşı düzenlenen protestolara da değinen Lavrov, ABD liderliğindeki güçlerin Sudan'ı ikiye böldüğünü ve Batı değerlerini Sudan halkına empoze etmeye çalıştığını savundu.

Sudan'ın her zaman toprak bütünlüğünden yana olduklarına dikkati çeken Lavrov, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin iç işlerine herhangi bir müdahalenin durdurulması gerekiyor. Sudan halkının kaderini kendi belirlemesi gerekiyor. Şu anda söz konusu prensibe karşı çıkan herkesin, uzun süredir acı çeken Afrika kıtasında istikrarsızlığı önlemek için bundan kendilerini sorumlu göreceğini umuyorum."