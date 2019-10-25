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Rusya, Nijerya'nın kara sularında petrol çıkarabilecek

Rusya, Afrika'nın petrol devi Nijerya ile imzaladığı mutabakat zaptı kapsamında, bu ülkenin kara sularında petrol arayıp çıkarabilecek.

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Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin danışmanlarından Garba Shehu tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptıyla Rusya'nın Nijerya'ya petrol aranması, çıkarılması ve işlenmesi alanında destek vereceği bildirildi.

Soçi'de düzenlenen "Rusya-Afrika Ekonomik Forumu"nda varılan anlaşma kapsamında Rusya, Nijerya karasularında petrol arama çalışması da yürütebilecek.

İki ülke arasındaki mutabakat zaptını Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Direktörü Mele Kyari ile Rusya'nın lider petrol şirketi Lukeoil başkanı Vagit Alekperov imzaladı.

Nijerya, Soçi'de düzenlenen forumda, Mi-35 helikopteri alımı için Rusya ile anlaşmaya varmıştı.

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