21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7396
  • 6,3864
  • 275.655
  • 99290.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya nükleer denizaltıdan balistik füze fırlattı

Rusya, gece yarısı nükleer denizaltıdan fırlatılan balistik füzelerin fırlatma anına dair görüntüler paylaştı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya gece yarısı nükleer denizaltıdan balistik füze fırlattı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından fırlatmaya ilişkin görüntüler paylaşılarak balistik füze denemesine dair açıklama yapıldı. Açıklamada, Borei - A nükleer denizaltıdan Rusya’nın kuzeydoğusunda bulunan Kamçatka adasında bulunan Kura eğitim sahasında Bulava isimli kıtalar arası balistik füzenin fırlatıldığı belirtildi. Rusya tarihinde bu tatbikatın ikinci kez gerçekleştirildiği ifade edildi.
 
Bulava füzeleri, her biri 150 kilometrelik 10 savaş başlığı taşırken 8 bin kilometre menzile sahip. Bu füzeler, 2045 yıllına kadar Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin temelini oluşturacak.

Rasulayn´da terör örgütü PKK/YPG´ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar açıkladı: Büyük ölçüde mutabakat sağlandı

Bakan Akar açıkladı: Büyük ölçüde mutabakat sağlandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Yargıtay'dan emsal karar: İlk başlatan kovulur

Yargıtay'dan emsal karar: İlk başlatan kovulur

Rize olmazsa Madrid’de sahada

Rize olmazsa Madrid’de sahada

40 gramlık altın takıyı yedi

40 gramlık altın takıyı yedi

MHP'li başkan işe geç kalanları binaya aldırmamıştı... Bu kez zamanında geldiler

MHP'li başkan işe geç kalanları binaya aldırmamıştı... Bu kez zamanında geldiler

Tarihi milattan önceye dayanıyor! Dünyada bir ilk

Tarihi milattan önceye dayanıyor! Dünyada bir ilk

Gözyaşlarına boğuldu: Babamı çağırmayın

Gözyaşlarına boğuldu: Babamı çağırmayın
 

POPÜLER HABERLER

'Nasıl gitmem, vatan elden gidiyor evlat'

'Nasıl gitmem, vatan elden gidiyor evlat'

Raftingin yeni adresi Munzur Çayı

Raftingin yeni adresi Munzur Çayı

Başkan Erdoğan tek tek ilgilendi

Başkan Erdoğan tek tek ilgilendi

Çölyak hastası oğlu için üretti! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Çölyak hastası oğlu için üretti! Şimdi siparişlere yetişemiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA