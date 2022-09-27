Rusya nükleer tehdidi yineledi! ''Blöf yapmıyoruz''

Rusya'nın sınırlarını aşan bir durum olması durumunda nükleer silah kullanarak kendini savunma hakkı olduğunu söyleyen Medvedev bunun "kesinlikle bir blöf olmadığını" vurguladı.

Putin Şubat ayında Ukrayna işgal etmesinin ardından geçen hafta ulusal seferberlik emri vermiş, eş zamanlı olarak Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilen bölümlerinin Rusya topraklarına dahil edilmesi için yapılan oylamaları meşru göreceğini ifade etmişti. Putin ülkesini savunmak için nükleer silahları kullanmaktan çekinmeyeceğini de belirtmişti.

Medvedev'in, Telegram'da yaptığı paylaşımda "Rusya'nın, ülkemizin varlığı için tehlike oluşturan büyük ölçekli bir saldırı düzenlemiş Ukrayna rejimine karşı en korkulan silahı kullanmak zorunda kaldığını varsayalım" ifadeleri yer aldı.

Medvedev'in paylaşımında yer alan ifadelerin, Rusya'nın nükleer silah kullanacağı durumları içeren doktrin belgesinde yer alan koşullardan biriyle aynı terminolojiye sahip olduğu görüldü. Bahsi geçen koşul, "Rusya Federasyonu'na karşı geleneksel silahlar ile saldırıda bulunulması ve devletin varlığı için tehlike oluşturan durumlarda" nükleer silaha başvurulabileceğini belirtiyor.

Medvedev açıklamasında, "Kulakları kendilerinden başkasını duymayanlara hatırlatmam gerekiyor ki Rusya gerektiği durumda nükleer silah kullanabilir" dedi ve bunun devlet politikasında çerçevesi çizilen kurallara uygun, "önceden belirlenmiş durumlar halinde" gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıda bulunması durumunda NATO'nun bu duruma dahil olmayacağını belirten Medvedev, "NATO'nun böyle bir senaryoda dahi çatışmalara doğrudan dahil olmayacağını düşünüyorum... Okyanusun diğer tarafındaki ve Avrupa'daki demagoglar bir nükleer felakette hayatlarını kaybetmeyecektir" dedi.

ABD bugüne kadar Putin nükleer silah kullanımı için talimat verirse ne yapacağını detaylı bir şekilde açıklamadı.

Putin'in bu talimatı vermesi durumunda, ABD'nin 1945 yılında Japonya'nın Hiroshima ve Nagasaki kentlerinde ilk atom bombalarını kullanmasından bu yana bir ülke ilk kez kasten nükleer silah kullanmış olacak.

ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan Pazar günü Rusya'nın Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanması durumunda ABD'nin karşılık vereceğini söylemiş ve Moskova'nın "yıkıcı sonuçlarla" karşı karşıya kalacağını ifade etmişti.