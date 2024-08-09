İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2024 Cuma / 4 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5384
  • EURO
    36,677
  • ALTIN
    2616.68
  • BIST100
    9935.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya ordusu, Ukrayna'da bir süpermarketi hedef aldı: 10 ölü, 35 yaralı
Dünya

Rusya ordusu, Ukrayna'da bir süpermarketi hedef aldı: 10 ölü, 35 yaralı

Rusya-Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan savaş devam ederken, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kostiantynivka şehrindeki bir süpermarkete gerçekleştirdiği saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

IHA9 Ağustos 2024 Cuma 16:34 - Güncelleme:
Rusya ordusu, Ukrayna'da bir süpermarketi hedef aldı: 10 ölü, 35 yaralı
ABONE OL

Rusya ordusu, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kostiantynivka şehrindeki bir süpermarketi hedef aldı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ayrıca 4 ev, 9 iş yeri, bir postane ve 12 araba hasar gördü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Rusya bu terörden sorumlu tutulacak. Dünyanın Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmesini, savunmamızı desteklemesini ve halkımızın hayatlarını kurtarmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.