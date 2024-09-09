Rusya: Orta Doğu'da geniş çaplı savaşın çıkmasını isteyenler var

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya-Körfez İşbirliği Konseyi 7. Stratejik Diyalog Toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da basın toplantısı düzenledi.



Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda, Rusya'nın girişimi dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler nezdindeki tüm girişimlerin durdurulduğunu hatırlatan Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu planın ise "İsrail tarafından görmezden gelindiğini" belirtti.

Lavrov, "İsrail, Mısır ve Katar'ın dahil olduğu arabulucuların sunduğu makul girişimlere karşı imkansız koşullar dayatıyor." ifadeleriyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşma taslağına eklediği maddeleri işaret etti.

"Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaşın çıkmasını isteyenler var." diyen Lavrov, "Karşı karşıya bulunduğumuz mesele bu." dedi.

Öte yandan Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşerek ikili ilişkileri ve bunları geliştirme yollarını ele aldığını bildirdi.

- ATEŞKES VE ESİR TAKASI İÇİN MÜZAKERELER UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.