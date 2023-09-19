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Dünya

Rusya otomobil ithalatının yüzde 90'dan fazlasını Çin'den yapıyor

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) Başkan Vekili Ruslan Davıdov, Rusya'nın otomobil ithalatında Çin'in bu yılın ilk 8 ayında yüzde 92 paya sahip olduğunu söyledi.

AA19 Eylül 2023 Salı 09:46 - Güncelleme:
Rusya otomobil ithalatının yüzde 90'dan fazlasını Çin'den yapıyor
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Davıdov, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin "güçlü bir şekilde" arttığını söyledi.

Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) ile ticaretinin ise düşmeye devam ettiğine işaret eden Davıdov, "Bu da elbette öngörülebilir bir durum, çünkü AB pazarı (Rusya) kendisine kapattı." dedi.

Davıdov, Rusya'nın dış ticaretinde yaşanan değişimle ilgili otomobil pazarından örnek vererek, "Rusya'nın otomobil ithalatında Çin bu yılın ilk 8 ayında yüzde 92 paya sahip. Avrupa bu anlamda kapandı, satışları durdurdu." diye konuştu.

Rusya merkezli Autostat verilerine göre, ülkede yeni otomobil satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160 artarak 109 bin 700'e çıktı.

Avtovaz firması yeni otomobil satışlarında en çok paya sahip şirket konumundayken, Çinli Chery firmasının ise ikinci sırada yer aldı.

Çok sayıda Batılı otomobil şirketi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

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