İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2022 Salı / 14 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,655
  • EURO
    15,5038
  • ALTIN
    814.114
  • BIST100
    2047.49
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus parlamentosundan dikkat çeken girişim! Bağımsızlıklarını tanıyacaklar
Dünya

Rus parlamentosundan dikkat çeken girişim! Bağımsızlıklarını tanıyacaklar

Rusya parlamentosu Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgenin tanınmasına yönelik kararı Putin'e gönderdi.

Reuters15 Şubat 2022 Salı 13:38 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 13:59
ABONE OL

Rusya'nın Duma parlamentosu Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığının tanınmasını yönelik kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderilmesini onayladı.

Bu bölgelerin bağımsız olarak tanınması Rusya'nın desteklediğini söylediği Minsk'te yürütülen barış görüşmelerini ortadan kaldırabilir.

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı gruplar hükümet güçleriyle 2014'ten beri savaşıyor. Bölgedeki çatışmalar Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin hemen ardından çıkmıştı. Kiev yönetimi, çatışmalarda şu ana kadar en az 14,000 kişinin öldüğünü belirtiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.