Reuters 15 Şubat 2022 Salı 13:38 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 13:59

Rusya'nın Duma parlamentosu Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığının tanınmasını yönelik kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderilmesini onayladı.

Bu bölgelerin bağımsız olarak tanınması Rusya'nın desteklediğini söylediği Minsk'te yürütülen barış görüşmelerini ortadan kaldırabilir.

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı gruplar hükümet güçleriyle 2014'ten beri savaşıyor. Bölgedeki çatışmalar Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin hemen ardından çıkmıştı. Kiev yönetimi, çatışmalarda şu ana kadar en az 14,000 kişinin öldüğünü belirtiyor.