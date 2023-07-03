Rusya petrol kartını devreye sokuyor: Üretim düşürülecek

Rusya ağustos ayında petrol ihracatını azaltacağını duyurdu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ülkesinin küresel petrol piyasasını dengede tutmak için önümüzdeki ay ham petrol ihracatını azaltmayı planladığını açıkladı.

Novak, "Rusya, ağustos ayında küresel piyasalara petrol ihracatını azaltarak gönüllü olarak petrol arzını günde 500 bin varil düşürecek" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN PETROL KARARI

Suudi Arabistan da petrolde üretim kesintisine ağustosta da devam edeceğini açıkladı.



Temmuzda uygulamaya alınan günlük bir milyon varillik üretim kesintisi Ağustos ayını da kapsayacak şekilde uzatıldı.

Kararla birlikte, Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretiminin ağustosta yaklaşık 9 milyon varil seviyesinde olacağı belirtildi.

Söz konusu kesintinin, ülkenin nisanda duyurduğu ve Aralık 2024'ün sonuna kadar devam edecek üretim kesintisine ek olduğu bilgisi verildi.

En büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın Ağustos ayında da petrol üretimini günde bir milyon varil kısmaya devam edeceğini açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.