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Dünya

Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı bugün tekrar başlayacak

Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının bugün tekrar başlayacağı bildirildi.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:31 - Güncelleme:
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Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft'in Başkan Danışmanı İgor Demin, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden petrol sevkiyatının tekrar başlaması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ukrayna üzerinden geçen Drujba hattının güney kolundan bugün petrol sevkiyatının tekrar başlayacağını belirten Demin, "Sevkiyatı bugün saat 16.00'da başlatmayı planlıyoruz. Sevkiyatlar önce Slovakya'ya ardından Macaristan'a ulaşacak." dedi.

Transneft'ten dün yapılan açıklamada, gerekli ödemelerin yaptırımlardan ötürü yapılamaması nedeniyle Ukrayna'nın Rus petrolü sevkiyatını 4 Ağustos'ta durdurduğunu bildirmişti.

Avrupa basınında çıkan haberlerde, sevkiyatların durması üzerine Slovakya'nın Slavnaft ve Macaristan'ın MOL şirketlerinin söz konusu ödemeleri Ukrayna tarafına yaptıkları belirtilmişti.

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