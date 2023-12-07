Rusya, petrol taşıyan 2 trenin geçişi sırasındaki patlamaya ilişkin Ukrayna istihbaratını işaret etti

FSB'den yapılan açıklamada, 29 ve 30 Kasım'da Rusya Federasyonu'na bağlı Buryat Cumhuriyeti'nde Baykal-Amur demir yolu hattının, petrol taşıyan 2 trenin geçişi sırasında patlatıldığı belirtildi.

Patlamayla bağlantılı olduğu iddiasıyla 1971 doğumlu Belarus vatandaşının Omsk bölgesinde gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Kritik ulaştırma ve enerji altyapı tesislerini yok etmeyi amaçlayan terör eyleminin, Ukrayna özel servisleri tarafından hazırlandığı tespit edildi." ifadesine yer verildi.

FSB ayrıca gözaltına alınan kişinin, Litvanya'da yaşayan ve Ukrayna istihbaratına çalışan Belarus vatandaşından gelen talimatlarla hareket ettiği yönündeki itirafının yer aldığı görüntüleri paylaştı.