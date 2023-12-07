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Dünya

Rusya, petrol taşıyan 2 trenin geçişi sırasındaki patlamaya ilişkin Ukrayna istihbaratını işaret etti

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Baykal-Amur demir yolu hattında meydana gelen patlamaların Ukrayna istihbaratınca gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 15:33 - Güncelleme:
Rusya, petrol taşıyan 2 trenin geçişi sırasındaki patlamaya ilişkin Ukrayna istihbaratını işaret etti
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FSB'den yapılan açıklamada, 29 ve 30 Kasım'da Rusya Federasyonu'na bağlı Buryat Cumhuriyeti'nde Baykal-Amur demir yolu hattının, petrol taşıyan 2 trenin geçişi sırasında patlatıldığı belirtildi.

Patlamayla bağlantılı olduğu iddiasıyla 1971 doğumlu Belarus vatandaşının Omsk bölgesinde gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Kritik ulaştırma ve enerji altyapı tesislerini yok etmeyi amaçlayan terör eyleminin, Ukrayna özel servisleri tarafından hazırlandığı tespit edildi." ifadesine yer verildi.

FSB ayrıca gözaltına alınan kişinin, Litvanya'da yaşayan ve Ukrayna istihbaratına çalışan Belarus vatandaşından gelen talimatlarla hareket ettiği yönündeki itirafının yer aldığı görüntüleri paylaştı.

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