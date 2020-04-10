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Dünya

Rusya, petrol üretiminin azaltılması kararından memnun

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin petrol üretimini azaltma kararından memnun olduğunu bildirdi.

AA10 Nisan 2020 Cuma 18:15 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 18:15
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Peskov, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin günlük petrol üretimlerini toplam 10 milyon varil azaltma kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Putin'in petrol üretiminin düşürülmesi kararıyla ilgili düşüncesini aktaran Peskov, "Putin, 22 ülkenin uzlaşmasıyla üzerinde anlaşılan bu kararı olumlu değerlendiriyor." dedi.

Peskov, Moskova’nın Meksika tarafının da yapıcı pozisyonunu olumlu karşıladığını kaydederek, Meksika’nın katılımından sonra bu kararın uluslararası pazar üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Mart'ta Rusya’nın petrol üretimi kısıtlamasını reddetmesini yanlış olarak değerlendirip değerlendirmediği sorusu üzerine Peskov, şunları kaydetti:

"Hiçbir surette. Rusya, petrol üreten ülkeler arasında, özellikle şimdi hep birlikte yaşadığımız benzeri görülmemiş zor zamanlarda piyasayı istikrara kavuşturmak için uluslararası iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan istikrarlı bir konum sergiliyor."

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