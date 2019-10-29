Rusya: PKK/YPG'nin çekilmesi planlanandan önce tamamlandı
Rusya, PKK/YPG'nin çekilmesinin planlanandan önce tamamlandığını açıkladı.
Rusya, PKK/YPG'nin çekilmesinin planlanandan önce tamamlandığını açıkladı.
Rusya, PKK/YPG'nin çekilmesinin planlanandan önce tamamlandığını açıkladı.
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