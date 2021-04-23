Rusya Polonya'nın Moskova Büyükelçisini Dışişlerine çağırdı

DHA 23 Nisan 2021 Cuma 12:11 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 12:18

Rusya ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yaşanan diplomatik kriz derinleşiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski, Varşova'nın üç Rus diplomatı sınır dışı etme kararıyla ilgili olarak bakanlığa çağrıldığını açıkladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Varşova'ya yanıt olarak Rusya'nın 5 Polonyalı diplomatı Rusya'dan göndereceğini duyurmuştu. Polonya'daki Rus Büyükelçiliği'nin üç çalışanı daha önce Varşova yönetimi tarafından istenmeyen kişi ( persona non grata) ilan edilmişti. Polonya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kararın "Diplomatik statü koşullarının ihlali ve Polonya Cumhuriyeti aleyhine faaliyetlerde bulunma" olduğunu açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova da yaptığı açıklamada, Rus diplomatların sınır dışı edilmesinin Polonya'nın değil ABD'nin çıkarına olduğunu belirtmişti.