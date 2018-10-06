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Rusya Prens Selman'ın Rusya ve Çin’in dünya petrol piyasasından yok olacağı iddiasına yanıt verdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Rusya'daki petrol üretiminin eğer tamamen ortadan kalkmasa da 19 yıl sonra hızla azalacağı yönündeki iddiasına Rusya Federasyon Konseyi’nden gelen yanıtta açıklamanın şaşkınlık yarattığı, söz konusu tahminin mevcut pazara herhangi bir etkisi olmayacağı belirtildi.

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Ekonomi Komitesi Başkan Yardımcısı Sergey Kalaşnikov, Sputnik’e verdiği demeçte Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Rusya'daki petrol üretiminin eğer tamamen ortadan kalkmasa da 19 yıl sonra hızla azalacağı yönündeki iddiasının şaşkınlık yarattığını, bu tahminin mevcut pazarı herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini söyledi.

Kalaşnikov, “Söz konusu tahminin nelere dayandığını bilmiyorum Rusya’da doğrulanmamış çok sayıda petrol rezervi mevcut” diye konuştu.

Dünyadaki keşfedilen yatakların sayısının azaldığını kabul ettiğini, ancak bunların yerine şist petrolü de dahil olmak üzere başka yakıt türlerinin geldiğini belirten Kalaşnikov, Suudi Arabistan’ın ürettiği petrolün Rusya’daki petrole göre daha ‘hafif’ olduğunu ve krallıktaki petrolün varil fiyatının daha düşük olduğuna dikkat çekti.

Rus senatör, “Suudi Arabistan’ın perspektifleri iyi, ancak oradaki petrol sahaları da azalıyor” ifadelerini kullandı.

Kalaşnikov ayrıca söz konusu açıklamanın ‘mevcut petrol ürünleri pazarını herhangi bir şekilde etkilemeyeceğinden emin olduğunu’ da sözlerine ekledi.

(Sputnik)

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