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Dünya

Rusya: Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimlikleri doğrulandı

Rusya Soruşturma Komitesi, Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in bulunduğunu teyit etti.

AA27 Ağustos 2023 Pazar 13:43 - Güncelleme:
Rusya: Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimlikleri doğrulandı
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Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Tver bölgesinde düşen özel jette ölenlerin kimlik tespiti için yapılan moleküler genetik testlerin tamamlandığı kaydedildi.

Ölen 10 kişinin kimliklerinin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, sonuçların, uçakta hayatını kaybedenlerin yer aldığı 23 Ağustos'ta yayınlanan listeyle aynı olduğu belirtildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin'in de bulunduğu özel jetin Tver'de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer almıştı.

Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova'dan oluşan 3 kişilik mürettebatın da kazada öldüğü ifade edilmişti.

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