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Dünya

Rusya, Putin-Zelenski görüşmesi için şartını açıkladı

Kremlin, 'Putin-Zelenski görüşmesi ancak belirli anlaşmalara ulaşılırsa gerçekleşebilir' açıklamasında bulundu.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 11:47 - Güncelleme:
Rusya, Putin-Zelenski görüşmesi için şartını açıkladı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, müzakere heyetlerinin belirli anlaşmalara varması halinde bir araya gelebileceğini söyledi.

Peskov, Putin ile Zelenskiy'nin görüşme ihtimaline ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Böyle bir görüşme, iki tarafın heyetlerinin çalışmaları sonucunda, heyetler arasında belirli mutabakatlara varılması halinde mümkün. Bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Dmitriy Peskov, görüşmenin "tam da yapılacak çalışmalar sonucunda ve iki taraf arasında anlaşma şeklinde belirli sonuçlara ulaşılması halinde" mümkün olacağını vurguladı.

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