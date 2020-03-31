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Dünya

Rusya, Rosneft Venezuela'dan çekildiği gün yeni petrol şirketi kurdu

Rus hükümeti, Rosneft'in Venezuela'daki faaliyetlerini durdurup varlıklarını sattığı gün Roszarubejneft adlı yeni bir petrol şirketi kurdu.

AA31 Mart 2020 Salı 12:32 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 12:42
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Rusya şirket tescil sisteminde yer alan bilgilere göre, Rus hükümetine ait Federal Mülkiyet Yönetimi Ajansı, toplam 332 milyar ruble (yaklaşık 4 milyar dolar) sermayeyle Roszarubejneft adlı yeni bir petrol şirketi kurdu.

Sistemde, Roszarubejneft Genel Müdürü olarak Nikolay Rıbçuk ismi gösterilirken, şirketin, Rosneft'in Venezuela'daki faaliyetlerini durdurma kararını açıklamasıyla aynı günde kurulması dikkati çekti.

Rus RBK gazetesinde yer alan haberlerde, Nikolay Rıbçuk'un Angola'da bir dönem askeri ataşelik görevini yürüttüğü ve Rusya merkezli Angola Gazileri Birliği adlı bir sivil toplum kuruluşunun üyesi olduğu öne sürüldü.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, 28 Mart'ta yaptığı açıklamada, Venezuela'daki faaliyetlerini durdurduğunu ve ülkedeki tüm varlıklarını Rus hükümetine sattığını duyurmuştu.

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