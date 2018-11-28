Rusya S-400'lerle hava savunma tatbikatı düzenledi
Rusya ordusu, Kapustin Yar test alanında S-400'lerle hava savunma tatbikatı düzenledi.
- star.com.tr
Rusya ordusu İdil Nehri'nin kıyısında bulunan Astrakhan bölgesindeki Kapustin Yar test alanında hava savunma tatbikatı düzenledi.
Güney Askeri Bölge'nin hava savunma sisteminden fırlatılan füzeler, 8 yüksek hızlı hedefi başarıyla yok etti.
Tatbikatta bölge düşman unsurlardan temizlendikten sonra ani pozisyon değişikliği yapılarak manevra kabiliyeti çalışmaları da yapıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna ile yaşanan gerilimin ardından Kırım yarımadasındaki S-400'lerin sayısını yıl sonuna kadar artıracağını duyurmuştu.
Rusya'nın hava savunma tatbikatının İngiltere, Fransa ve ABD'nin Kuzey Denizi'nde 40 uçakla gerçekleştirdiği tatbikatı takibe yapılması dikkat çekti.
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