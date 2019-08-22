Rusya sadece Esad'a garantör

İç savaşın başından bu yana Esad rejiminin en büyük destekçisi Rusya, Aralık 2016’da Türkiye’nin çağrıları üzerine Halep’te rejim kuşatmasındaki sivillerin tahliyesi için ‘garantörlük’ rolünü üstlendi. Rusya’nın Astana anlaşmaları sürecinde garantörlüğünü üslendiği Beşar Esad rejimi, çatışmasızlık bölgelerinden İdlib hariç hepsini ele geçirdi. Rejim güçlerinin saldırılarının önüne geçmeyen Rusya, pek çok kez Esad’ın sivil katliamlarına savaş uçaklarıyla doğrudan destek verdi.

KATLİAMA GÖZ YUMDU

Garantörlüğünü üstlendiği Şam yönetiminin ateşkes ortamından faydalanarak toprak elde etme çabasına her defasında göz yuman Rusya, çoğu zaman da muhalifler karşısında güç kaybeden müttefikinin ilerleyişine havadan destek verdi. İlk olarak, Mayıs 2017’de Humus’taki, ardından Nisan 2018’de Doğu Guta’daki ve Haziran 2018’de de ülkenin güneyindeki Gerginliği Azaltma Bölgeleri, iki müttefikin yoğun saldırıları, ablukası ve tehcir politikası neticesinde rejimin kontrolüne girdi.

4 MİLYON KİŞİ KAÇTI

Üç bölgeden tehcir edilen siviller, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne sığındı ve bölgenin nüfusu 4 milyona ulaştı. Rejimin, bu kez de kuzeye yoğunlaşması üzerine Türkiye, İdlib’de yeni katliam ve göç felaketinin yaşanmaması için devreye girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, Rusya’nın Soçi kentinde 17 Eylül 2018’de bir araya gelerek, İdlib’de ateşkesi güçlendirmek için ek bir mutabakata vardı. Ancak Rusya, imza attığı bu metne rağmen müttefikine güçlü desteğini sürdürdü. İdlib mutabakatından bu yana 945 bin 992 sivil rejim ve destekçilerinin saldırılarında yerinden edildi. Türkiye ise bu süre içerisinde Rusya’ya garantörlük sorumluluklarını hatırlatmaya devam ediyor.

ÇAVUŞOĞLU UYARDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, İdlib’de genel bir ateşkesin tesis edilmesi, sükunetin sağlanmasıyla ilgili Rus muhataplarıyla temasta olduklarını belirtmişti. Rus lider Putin ise önceki gün İdlib’deki gelişmeleri “Rusya, Suriye ordusunun İdlib’deki teröristlere karşı çabalarını destekliyor” ifadeleriyle değerlendirmişti.

PARALI ASKERLER

Rusya, diğer bölgelerde de rejime kara desteği sağlamış olsa da kapsamlı ve açık şekilde ilk defa İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde kara savaşına müdahil oldu. Hama kırsalındaki çatışmalarda yaklaşık 65 Rus savaşçı mevcut. Bunların yarısından çoğu Vega ve Wagner gibi özel askeri şirketler için çalışan sözleşmeli askerlerden oluşuyor. Bu güçler, Rus özel kuvvetleri (Spetnaz) ve askeri istihbarat birimi (GRU) ile ortak hareket ediyor. Bu kuvvetler, rejimin kontrolüne giren Kefrenbude ilçesi, Habit beldesi ve Mellah Tepesi bölgelerinde aktif halde kara savaşına dahil oldu.