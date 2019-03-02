Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Hintli mevkidaşı Sitharaman ile telefonda görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Şoygu ve Sitharaman’ın başta iki ülke arasındaki ilişkiler olmak üzere, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan kriz, terörle mücadele için yürütülen çalışmalar gibi konuları ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki ülkenin savunma bakanları telefon görüşmesi sırasında, terör tehditleriyle mücadelede etkileşimin artmasının gerekliliğine dikkat çekti. Savunma bakanları ayrıca askeri-teknik alanlarda Rusya-Hindistan işbirliğinin geliştirilmesini görüştüler" denildi.