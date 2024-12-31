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Dünya

Rusya Savunma Bakanı Karadeniz Filosu'nu teftiş etti

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rus Karadeniz Filosu'nun piyade birliklerini teftiş etti.

AA31 Aralık 2024 Salı 16:09 - Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanı Karadeniz Filosu'nu teftiş etti
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Rusya'nın Güney Askeri Bölgesindeki bir poligonu ziyaret etti.

Burada Karadeniz Filosu'na bağlı piyade birliklerini denetleyen Belousov'a, filo komutanı Sergey Pinçuk sözleşmeli askerlerin eğitim süreci hakkında bilgi verdi.

LABORATUVARI DENETLEDİ

Belousov, poligonda bulunan insansız hava araçlarının (İHA) test edildiği ve söz konusu araçlara yönelik eğitim verilen laboratuvarı da denetledi.

Bakan Belousov, Ukrayna cephesinde görevini "başarıyla" yerine getiren askerlere devlet ödülleri takdim etti.

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