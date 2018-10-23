Rusya Savunma Bakanı: Rusya ile ABD’nin Suriye'deki işbirliği bölgedeki tansiyonu düşürdü
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ve ABD’nin Suriye’de kurduğu ilişkinin bölgede tansiyonu düşürdüğünü söyledi.
- İHA
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptığı bir açıklamada Rusya ve ABD’nin Suriye’deki ilişkilerini değerlendirdi. Şoygu bölgede yürütülen ortak çalışmaların iki ülke arasındaki pozitif işbirliklerine örnek olabileceğini söyledi. Bu işbirliklerinin bölgedeki tansiyonu düşürdüğünü belirten Şoygu, bu çalışmalar sayesinde pek çok kötü olayı engellendiğini vurgulayarak aktif diyaloğun arttırılması gerektiğini söyledi.
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