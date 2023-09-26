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Dünya

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: 2 bin 700'den fazla silah yok edildi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, eylülde Ukrayna ordusuna ait aralarında Amerikan Bradley piyade aracı, Amerikan M777 topçu sistemi, Alman Leopard tankı, İngiliz Challenger tankının da bulunduğu 2 bin 700'den fazla silah ve askeri teçhizatı yok ettiklerini bildirdi.

AA26 Eylül 2023 Salı 15:10 - Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: 2 bin 700'den fazla silah yok edildi
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Şoygu, Bakanlık yetkilileri ile Moskova'da toplantı yaptı.

Ukrayna ordusunun, 22 Eylül'de Sivastopol'e yönelik yapılan saldırıda öldüğünü iddia ettiği Rusya Karadeniz Donanması Komutanı Viktor Sokolov'un da çevrim içi toplantıya katıldığı görüldü.

Toplantıda, Ukrayna'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şoygu, Rus askeri birliklerinin, Ukrayna güçlerini yenmek için aktif olarak eylemlerine devam ettiğini belirtti.

Şoygu, Kupyansk yönünde Sinkovka ve Petropavlovka yakınındaki bölgede kontrolün önemli ölçüde genişletildiğini aktardı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm çatışma hattı boyunca ciddi kayıplara maruz kaldığını söyleyen Şoygu, eylülde 17 binden fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini, 7 Amerikan Bradley piyade aracı, 77 Amerikan M777 topçu sistemi, Almanya, Fransa, Polonya ve ABD'den getirilmiş 51 kundağı motorlu topçu sistemi, 2 Alman Leopard tankı, 1 İngiliz Challenger tankı dahil 2 bin 700'den fazla silah ve askeri teçhizatın imha edildiğini dile getirdi.

"KİEV, EĞİTİMSİZ ASKERLERİ KIYIMA ATIYOR"

ABD ve müttefiklerinin, Ukrayna ordusunu silahlandırmaya devam ettiğini aktaran Şoygu, "Kiev rejimi, eğitimsiz askerleri anlamsız saldırılara ve kıyıma atıyor. Batı'nın ve onların Kiev'deki yandaşlarının bu tür alaycı eylemleri, Ukrayna'yı yalnızca kendini yok etmeye itiyor." diye konuştu.

Bu koşullar altında "özel askeri operasyon" deneyimini dikkate alarak, modern silahların temini ve birliklerin eğitiminin iyileştirilmesi de dahil olmak üzere Rus ordusunun savaş gücünü artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Şoygu, eylem planı faaliyetlerinin 2025'e kadar istikrarlı şekilde uygulanması halinde amaçlanan hedeflere ulaşılacağını kaydetti.

Rus ordusundaki personel oluşumu çalışmasının sürdüğünü anlatan Şoygu, yılın başından bu yana askeri bölgelerdeki subay sayısının 11 bin, sözleşmeli asker sayısının 30 bin arttığını bildirdi.

"DOĞU STRATEJİK YÖNÜNDEKİ ASKERİ KARMAŞIKLAŞMA EĞİLİMİ SÜRÜYOR"

Şoygu, doğu stratejik yönünde askeri ve siyasi durumun karmaşıklaşma eğiliminin devam ettiğini belirterek, ABD ve müttefiklerinin, Rusya ve Çin'i uluslararası alanda kontrol altına almak için yeni adımlar attığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ulusal çıkarların korunmasına yönelik sürekli hazırlığı sağlamak için Doğu Askeri Bölgesi birliklerinin operasyonel ve muharebe eğitimi faaliyetlerini artırdığını kaydetti.

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