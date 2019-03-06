Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Görevimiz, daha doğru istihbarat ve harita verisi sağlayabilecek modern uyduları oluşturmak

Rusya, daha doğru istihbarat ve harita verisi sağlayabilecek modern uyduları oluşturmak için belirli araştırma ve geliştirmeler yapacak.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın yeni nesil askeri istihbarat uyduları oluşturması gerektiğini ve bu alanda bazı araştırma ve geliştirmelerin sürdüğünü belirtti.

Şoygu, "Görevimiz, daha doğru istihbarat ve harita verisi sağlayabilecek modern uyduları oluşturmak. Bunu göz önünde bulundurarak belirli araştırma ve geliştirmeler yapıyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz ay Federal Meclis'e yaptığı konuşmada, "Uydu ağımızın yeteneklerini artırmak gerekiyor. Uzaktan algılama uydularında önemli değişikliklerin yapılması gerekiyor ve takım uydularımızın kapasitelerinde çarpıcı bir artış gerekiyor. Rusya bunun için benzersiz teknolojilere sahip." açıklamasında bulunmuştu.

Şoygu, “Putin'in bu talimatları çerçevesinde Savunma Bakanlığı, askeri istihbarat uydularının teknolojik olarak geliştirilmesi konusunda gerekli adımları atıyor.” dedi.