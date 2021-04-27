AA 27 Nisan 2021 Salı 15:35 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 15:56

KGAÖ üye ülkeleri savunma bakanları toplantısı, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, toplantıda yaptığı konuşmada, son dönemde ABD ve NATO ülkeleri ile Rusya'nın arasında yaşanan sorunlara değindi.

Şoygu, "ABD ve NATO'nun, Avrupa bölgesinde askeri birliklerinin savaşa hazırlık durumu ve mevcudiyetini güçlendirme eylemleri, askeri tehdidin büyümesine neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin askeri eylemleri nedeniyle Ukrayna'daki milliyetçi duyguların kızıştığını ve Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgelerde silahlı çatışmaların kışkırtıldığını savunan Şoygu, "NATO'nun tehdit edici askeri eylemlerine karşı uygun önlemleri aldık. Batı ve Güney askeri bölgelerinde savaşa hazırlık durumu denetimleri yapıldı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın dış etki olmadan kendi sınırları içerisinde planları dahilinde askerlerini konuşlandırdığını dile getiren Şoygu, son dönemde Rusya'nın sürekli suçlandığına dikkati çekti.

- "SINIRLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA DEVAM ETME NİYETİNDEYİZ"

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, şunları kaydetti:

"Ya bizim kendi bölgemizde askeri tatbikat yapılması hoşlarına gitmiyor ya da askerlerimizin geriye, kalıcı yerlerine dönmesi rahatsız ediyor. Birileri, bizi kendi topraklarımızdaki aktivitelerimizin sonucuyla ilgili olarak uyarmaya karar verdi. Böylesi uyarıları kabul etmiyoruz ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapmaya devam etme niyetindeyiz."

Sergey Şoygu, NATO'nun bazı ülkelerinin Defender Europe-2021 askeri tatbikatı çerçevesinde, Karadeniz'deki eylemlerini de dikkatle takip ettiklerini belirtti.