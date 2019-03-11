Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rusya Kırım'daki askeri birliklerini güçlendirdi

Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada Rus ordusunun faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Şoygu, "Kırım'daki askeri birlik, Yarımada'nın korunmasını ve Rusya'nın Karadeniz'deki çıkarlarını sağlamak üzere güçlendirildi." dedi.

Rus ordusuna 2012'den bu yana 200'den fazla kıtalararası balistik füze alındığını kaydeden Şoygu, "Son 6 yılda Rus ordusu 109 kıtalararası 'Yars', 108 denizaltı balistik füzesi aldı." diye konuştu.

Ayrıca Şoygu, Rus ordusunun Suriye'de toplam 316 yeni tür silahı denediğini de dile getirdi.