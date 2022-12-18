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Dünya

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan dikkat çeken ziyaret: Komutanlardan bilgi aldı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna topraklarındaki Rus mevzilerini havadan incelerken, komutanlardan operasyonlara ilişkin bilgi aldı.

IHA18 Aralık 2022 Pazar 15:24 - Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan dikkat çeken ziyaret: Komutanlardan bilgi aldı
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki Rus ordusu mevzilerinde havadan incelemelerde bulundu. Şoygu, askeri operasyon komutanlarının da yer aldığı helikopterden operasyonun ilerleyişine dair bilgiler edindi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Güney Askeri Bölgesi'ne bir çalışma ziyareti düzenledi ve özel harekatların yapıldığı bölgelerde birliklerin oluşumunu denetledi. Bakan Şoygu, birliklerin konuşlandığı bölgelerin etrafında uçuş yaparak, özel askeri operasyon çevresinde ön cephede savaşan birliklerin pozisyonlarını kontrol etti. Şoygu, ön cephede askerlerle görüştü ve askerlere görevlerini yüksek performansla yerine getirdikleri için teşekkür etti. Şoygu'ya birliklerin eylemleri hakkında bilgi verildi. Savunma Bakanı, birliklere kapsamlı desteğin sağlanması ve askerlerin sahada konuşlandırılması hakkında bilgi alırken, birliklerin çalışmalarını da inceledi" denildi.

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