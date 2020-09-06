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Dünya

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan NATO'ya Karadeniz tepkisi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz ve Baltık'taki NATO hareketliliğine tepki gösterdi. Rusya'ya karşı tehditlerin bulunduğunu söyleyen Şoygu, NATO'yu kastederek yaptığı konuşmada, “Karadeniz'de kıyısı olmayan ülkeler nedense devamlı donanmalarını Karadeniz'e gönderiyor ve onların donanmaları artık bölgede sürekli hale geldi. NATO, Soğuk Savaş sırasında olduğu gibi yeniden çatışmaya dönmek istiyor. Rusya Federasyonu bağımsız bir politika izliyor, küresel sorunların çözümüne aktif olarak katılıyor, anlaşmazlıkların çözümünde arabulucu olarak yer alıyor” dedi.

IHA06 Eylül 2020 Pazar 12:01 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 12:20
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Uluslararası Ordu Oyunları (Army-2020) Rusya’nın Başkenti Moskova’da bulunan Patriot Park’ta düzenlenen kapanış töreni ile tamamlandı. Rusya, Azerbaycan, Belarus, Ermenistan ve Özbekistan’da yapılan organizasyonun kapanış törenine oyunlara katılan ülkelerin temsilcileri ve askerleri de katılırken ‘Army-2020’ şampiyonu olan Rusya takımına ödülünü veren Rusya Savunma Bakanı konuşmasında önemli mesajlar verdi. Rusya’ya karşı tehditlerin bulunduğunu söyleyen Şoygu, NATO’yu kastederek yaptığı konuşmada, “Karadeniz’de kıyısı olmayan ülkeler nedense devamlı donanmalarını Karadeniz’e gönderiyor ve onların donanmaları artık bölgede sürekli hale geldi. NATO, Soğuk Savaş sırasında olduğu gibi yeniden çatışmaya dönmek istiyor. Rusya Federasyonu bağımsız bir politika izliyor, küresel sorunların çözümüne aktif olarak katılıyor, anlaşmazlıkların çözümünde arabulucu olarak yer alıyor” dedi.

ABD, POLONYA’YA EK KUVVETLER GÖNDERECEK

NATO’nun Baltık üzerindeki etkisinden de bahseden Şoygu, “Doğu Avrupa’da konuşlanan NATO birliklerinin sayısı 10 bini aştı. Yakın zamanda NATO tarafından Polonya’ya ABD’ye ait ek kuvvetlerin gönderilmesi planlanıyor” dedi. Hedefine batılı medya kuruluşlarını da alan Şoygu, NATO’nun basın aracılığıyla Rusya aleyhinde söylemlerde bulunduğunu ve algı yaptığını savunarak, “Bu kuruluşlar tarafından bölgede Rusya bir tehdit olarak gösteriliyor. Bu anlamda batı medyasında büyük bir Rusya karşıtı propaganda başlatıldı” ifadelerini kullandı.

ŞOYGU’DAN KORONAVİRÜS AŞISI AÇIKLAMASI

Oyunların kapanış töreninden önce Rus gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şoygu geçtiğimiz günlerde yaptırdığı korona virüs aşısı ile ilgili konuşarak, “Son şüpheleri gidermek için kendimizden başladık. Yoksa bunun güvenli olduğunu, etkili olduğunu ve yaşamı büyük ölçüde kolaylaştırdığını kişisel örnekle göstermek için değil. Ateş yükselmesi veya başka bir yan etki olmadı. Herkese bu aşıyı yaptırmasını tavsiye ediyorum” dedi.

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