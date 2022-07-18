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Dünya

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan 'vur' emri

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin 'Doğu' askeri birliğine, Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını yüksek hassasiyetli silahla vurma talimatı verdi.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:12 - Güncelleme:
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Doğu" Rus askeri birliğini denetledi.

Şoygu, bu birliğin saldırı yeteneklerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, birlik komutanına, Ukrayna ordusunun uzun menzilli roketatar ve topçularını yüksek hassasiyetli silahlarla vurma talimatını verdi.

Bakan Şoygu, geçen hafta Ukrayna'daki savaşta yer alan "Güney" ve "Merkez" Rus askeri birliklerini denetlemiş ve birliklerin askeri eylemlerini ileride artırma yönünde talimat vermişti.

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