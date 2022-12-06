Rusya Savunma Bakanlığı 'Bastion' kıyı savunma füze sistemlerini Kuril Adaları'na yerleştirdi

Rusya, Japonya ile anlaşmazlık yaşadığı Kuril Adaları'na silah yerleştirmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusuna bağlı Pasifik Filosunun Kuril Adalarının parçası olan Paramuşir Adası'na 500 kilometreye kadar uçuş menzili bulunan füzelere sahip 'Bastion' kıyı savunma füze sistemlerinin konuşlandırdığı bildirildi. Açıklamada, "Deniz sınırlarının korunması için Pasifik Filosunun kıyı füze sistemleri Bastion, Kuril zincirindeki Paramuşir Adası'nda göreve başladı. Askerler bitişikteki su alanlarının ve boğaz bölgelerinin kontrolü için 24 saat nöbet tutacak" denildi. Adaya Primorsky Filosu'nun büyük çıkarma gemileri tarafından personel, ekipman ve malzeme ulaştırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, daha önce bölgeye askerlerin konaklama alanı için kamp alanı inşa edildiği de aktarıldı.

KURİL İHTİLAFI

Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına kattığı Kuril Adaları, Japonya tarafından Kuzey Toprakları olarak adlandırılıyor. İki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği adalar, söz konusu toprakların stratejik öneme sahip olduğunu düşünen Rusya'nın kontrolünde bulunuyor. Japonya, aralarında Kunashiri Adası'nın da bulunduğu Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde Japonya-Rusya arasında imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.