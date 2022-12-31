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Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: 82 asker serbest bırakıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da esir tutulan 82 Rus askerinin serbest bırakıldığını bildirdi.

AA31 Aralık 2022 Cumartesi 18:04 - Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: 82 asker serbest bırakıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, yürütülen müzakere süreci sonucunda Ukrayna'nın elinde esir bulunan 82 Rus askerinin serbest bırakıldığı, askerlerin, bakanlığın sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyonları için Rus hava kuvvetlerine ait uçakla Moskova'ya sevk edileceği belirtildi.

Açıklamada, serbest bırakılan tüm askerlere sağlık ve psikolojik durumları için gereken yardımların sağlandığı ifade edildi.

50 UKRAYNALI ASKER SERBEST BIRAKILMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan esir değişimi sonucu 50 Ukrayna askerinin serbest bırakıldığını bildirdi.

Bunların arasında Olenivka'da tutulan ve Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası, Donetks, Luhansk ile Zaporijya bölgelerindeki çatışmalarda esir düşenlerin bulunduğuna işaret eden Yermak, esir değişimi ile ilgili çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında zaman zaman esir değişimi yapılıyor. Son olarak 26 Kasım'da esir takası yapılmıştı.

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