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Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Tahliyeler için şartlar tamamlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol şehrinin çevresindeki yerleşim yerlerinde bulunan Ukrayna güçlerinin yok edildiğini ve tahliyeler için şehre otobüslerin geldiğini duyurdu.

AA14 Mart 2022 Pazartesi 23:29 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 23:29
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Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Mariupol şehrindeki çatışmalara ve sivillerin tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mizintsev, Rus Silahlı Kuvvetlerinin ayrılıkçı güçler ile birlikte Ukrayna güçlerinin Mariupol şehrinin çevresindeki yerleşim yerlerine konuşlandırdığı tüm atış noktalarını tamamen imha ettiğini belirterek, "Şehrin ablukasını kaldırmaya yönelik başarılı operasyon bugün saat 15.00'den itibaren sivillerin çıkışı için insani koridorların açılması ve uzun süredir neo-Naziler tarafından rehin tutulan nüfusun toplu tahliyesinin başlatılmasını mümkün kıldı." ifadelerini kullandı.

İnsani yardım konvoylarının ivedilikle hazırlandığı ve ilk konvoyun Mariupol'a ulaştığı bilgisini veren Mizintsev, "Muhtaç ve yaralı sivillerin tahliyesi için 4 konvoyluk 200 otobüsün 50'si Mariupol'e geldi. Kalanlar hareket halinde." dedi.

Mizintsev, ayrıca Ukraynalı silahlı güçlerin ülke genelinde 22 farklı ülkeden 6 bin 972 yabancı vatandaşı rehin tuttuğunu iddia etti.

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