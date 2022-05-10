Rusya Savunma Bakanlığı: Luhansk şehrinin idari sınırlarına ulaştık

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 76. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: LUHANSK ŞEHRİNİN İDARİ SINIRLARINA ULAŞTIK

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki Popasna yerleşim birimini kontrol altına alarak, Luhansk şehrinin idari sınırına ulaştığını söyledi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin, bir gecede Ukrayna askeri birliklerinin ve teknik araçlarının toplandığı 16 alanı yok ettiğini ifade eden Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin Mıkolayiv bölgesinde 33 komuta merkezi, 407 askeri birlik ve teknik araçların bulunduğu alan, 5 mühimmat ve akaryakıt deposu ile 380'e yakın milliyetçi silahlı gücün yok edildiğini aktardı.

Rus askeri birlikleri ve sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti güçlerinin Popasna yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna güçlerinin savunmasının derinlemesine kırıldığını ve Luhansk idari sınırına ulaşıldığını söyledi.

Konaşenkov, saldırılar sonucunda 13 askeri teknik araç, 12 farklı amaçlarla kullanılan otomobil ve 120'ye yakın milliyetçi gücün yok edildiğini dile getirdi.

9 Mayıs akşamı Harkiv bölgesinde Ukrayna'ya ait Su-25 uçağının havada vurulduğunu söyleyen Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin Donetsk ve Odessa civarlarında 3 insansız hava aracını imha ettiğini kaydetti.

Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 163 uçak, 124 helikopter, 793 insansız hava aracı, 300 hava savunma füze sistemi, 2 bin 979 tank ve zırhlı araç, 351 çok namlulu roketatar, 1440 obüs ve havan topu, 2 bin 789 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

12:29 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki Popasna yerleşim birimini kontrol altına alarak, Luhansk şehrinin idari sınırına ulaştığını söyledi.

11:30 Kırım Tatar Türkü Ukrayna Milletvekili Rüstem Umerov, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Donbas bölgesinin Ukrayna için kırmızı çizgi olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman ne insanımızdan ne topraklarımızdan vazgeçeriz. Toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bu çizgiden asla vazgeçmeyiz." dedi.

11:17 Harkov'un İzyum kentinde geçtiğimiz Mart ayında Rus askerleri tarafından vurulan bir binanın enkazında bugün 44 sivilin cansız bedenine ulaşıldı.



10:55 Rus ordusunun Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentini hedef aldığı saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

10:30 Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ile A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

09:15 Alman yetkililer, Rus doğalgazının aniden kesilmesi ihtimali karşısında kritik şirketlerin yönetimi ele almak da dahil olmak üzere bir acil durum paketi hazırlıyor.

07:35 Japon hükümeti, Ukrayna'da sürdürdüğü savaş sebebiyle Rusya'ya yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımlar kapsamına petrol ithalat yasağını ilave etmeyi planlıyor.

07:00 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Karadeniz'deki Yılan adasını kontrol altına alma girişimlerini püskürttüklerini bildirdi.

05:30 Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Batı'yı ve müttefiklerini Rusya'nın gelecekteki tehditlerinden korumanın tek yolunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "iktidardan uzaklaştırmak" olduğunu belirtti.

03:45 Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, sadece Ukrayna'ya değil özgürlüklere karşı açılmış bir savaştır. Kendi kaderini tayin etmek isteyen, kendi egemenliğini elinden tutmaya çalışan bir ülkeye açılmış bir savaştır. Bu yüzden hepimiz Ukrayna'nın yanında durmalıyız" dedi.

02:00 Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları protesto edildi. Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Ukrayna bayrakları ve pankartlar taşıyarak Rusya ve Putin karşıtı sloganlar attı.

01:30 Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile Ukrayna arasında barışın oluşturulması için öncelikle iki ülke arasında ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi.

01:00 ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Donbas bölgesinde halen planladığı takvimin gerisinde olduğunu, Rus ordusunun coğrafi anlamda çok sınırlı bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

00:45 Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Ukrayna bayrağının rengi olan sarı ve mavi ile aydınlatıldı.

00:00 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya Rus saldırılarına karşılık vermesi için gereken askeri teçhizatın sağlanmasını kolaylaştırmayı hedefleyen 2022 Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme ve Kiralama Yasası'nı imzaladı.