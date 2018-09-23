Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşüş anını canlandırdı

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de düşen Rusya Hava Kuvvetlerine ait İl-20 uçağının düşüş anını 3D formatında yayınladı. Animasyon videoda Rus keşif uçağı İdlib bölgesi üzerinde keşif yapıyor, sonrasında uçağın Hmeymim üssünden İsrail savaş uçaklarının bulunduğu tarafa çekildiği görülüyor. Görüntülerde Suriye ordusunun İsrail savaş uçaklarına yönelik yaptığı atışların İl - 20 uçağına denk geldiği ve uçağın denize düştüğü anlar yer alıyor.

Suriye’nin Lazkiye kentinde İl-20 model Rus askeri uçağı, Suriye hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürülmüştü. Rusya, olaydan İsrail’i sorumlu tutmuştu.