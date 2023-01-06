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Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

AA6 Ocak 2023 Cuma 14:21 - Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun, bugün saat 12.00 itibarıyla Ukrayna'da ateşkes uygulamaya başladığını belirten Konaşenkov, "Rus birliklerinin ateşkes uygulamasına rağmen Kiev yönetimi, yerleşim yerleri ve Rus askerlerine yönelik topçu saldırılarını sürdürdü." dedi.

Konaşenkov, Rus birliklerinin, topçu atışlarının gerçekleştirildiği Ukrayna'ya ait mevzilere ateşle karşılık verdiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da bugün saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatını vermişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, ateşkes kararının, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılmalarına olanak sağlamak için alındığı belirtilerek, Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunulmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'nın ateşkes kararını, Ukrayna ordusunun Donbas'taki ilerleyişini engellemeye yönelik bir hamle olarak değerlendirmişti.

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