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Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı vurulan Ukrayna hedeflerini bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son bir haftada Ukrayna ordusuna ait hedeflere yüksek hassasiyetli silahlarla 4 grup saldırısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

AA20 Ekim 2023 Cuma 17:11 - Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı vurulan Ukrayna hedeflerini bildirdi
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Konaşenkov, Rus ordusunun 14-20 Ekim'de Ukrayna ordusuna yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu sürede Rusya Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna'ya ait füze ve topçu sistemleri, yakıt ve yağ depoları, silah ve askeri teçhizat üretimi atölyeleri, Ukrayna askerleri ile yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı yerlere yönelik 4 grup saldırısı düzenlediğini aktaran Konaşenkov şunları kaydetti:

"Saldırılar sonucunda insansız botlar için bir depo, patlayıcı üretimi için atölyeler, operasyonel-taktik füzelerin montajı için bir atölye, Azov nasyonalist oluşumunun birlikleri, yabancı eğitmenler ve paralı askerler yok edildi."

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