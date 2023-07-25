İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2023 Salı / 8 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9333
  • EURO
    29,806
  • ALTIN
    1700.25
  • BIST100
    6605.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Rusya: Sergeyevka kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Krasniy Liman bölgesi istikametindeki Sergeyevka yerleşim yerinin Rus ordusu tarafından kontrol altına alındığını bildirdi.

AA25 Temmuz 2023 Salı 18:00 - Güncelleme:
Rusya: Sergeyevka kontrol altına alındı
ABONE OL

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun çeşitli bölgelerde ilerleme kaydettiğini kaydeden Konaşenkov, "Başarılı karşı saldırı eylemleri kapsamında, Yarbay Buyilov'un becerikli komutası altındaki 15. Motorize Piyade Birlikleri Sergeyevka yerleşim yerini özgürleştirmiştir." dedi.

Konaşenkov, Rus birliklerinin bölgede iki kilometre derinliğe kadar ilerlediğini söyledi.

Rus ordusunun Serebriyanskiy ormanlık bölgesinde de 1,5 kilometre derinliğe kadar ilerlediğini Konaşenkov, "Rus ordusu Krasniy Liman istikametinde toplam 4 kilometre ilerledi. Ayrıca bugün Ukrayna ordusunun dört farklı saldırısı da püskürtülmüştür." diye konuştu.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • Ukrayna Krasniy Liman bölgesi
  • Sergeyevka

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.