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Dünya

Rusya: Sınır ihlali yapan 5 Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya Güney Askeri Bölgesi, Ukrayna'dan Rusya'ya geçmeye çalıştığı öne sürülen 5 kişilik 'Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun' etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AA21 Şubat 2022 Pazartesi 15:57 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 16:14
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Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna üzerinden Rusya'ya sınır ihlali yapmaya hazırlanan bir grubun önlendiği iddia edildi.

Grubun sabotaj ve keşif için iki zırhlı araçla Rostov bölgesine geçmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, "Araçların yanı sıra Ukraynalı sabotaj ve keşif grubundan Rusya sınırını ihlal eden 5 kişi etkisiz hale getirildi." ifadesi yer aldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada ise Ukrayna'dan ateşlendiği iddia edilen bir top mermisinin Rostov bölgesinde bulunan bir sınır kontrol noktasına isabet ettiği öne sürüldü.

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